IPL2020 : अंपायर की एक गलती के कारण जीती हुई मैच हार गया पंजाब; सहवाग ने ये कहा

रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सिजन की दूसरी मैच बेहद रोमांचक रही। मैच में जीत का फैसला सुपर ओवर में हुआ। निर्धारित 20 ओवर में स्कोर बराबर रहने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को सुपर ओवर में मात दे दी। ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर माक्र्स स्टोइनिस ने बैट और बॉल दोनों से अच्छा प्रदर्शन करके दिल्ली की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मयंक अग्रवाल ने 60 बॉल में 89 रन बनाए जिससे किंग्स इलेवन पंजाब को जीत की दहलीज पर ले गए। वहीं स्टोइनिस ने 12 रन ही बनाने दिया और 2 बॉल लगातार (पांचवें और छठे बॉल) पर क्रमश: मयंक अग्रवाल और क्रिस जोर्डन को आउट कराया। A magical knock from Mayank, wasn’t it? Rate his innings on a scale of ❤️ to ❤️❤️#SaddaPunjab #WakhraSquad #DCvKXIP #IPL2020 pic.twitter.com/TK26IqrhVS — Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) September 20, 2020 I don’t agree with the man of the match choice . The umpire who gave this short run should have been man of the match. Short Run nahin tha. And that was the difference. #DCvKXIP pic.twitter.com/7u7KKJXCLb — […]