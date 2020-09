IPL2020 : रसल के शॉट से टूटा कैमरा

दुबई (ईएमएस)। केकेआर के ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने आईपीएल के 13वें सत्र में अभ्यास के दौरान जोरदार बल्लेबाजी की है। रसल ने अभ्यास के दौरान कुछ शानदार शॉट खेले। इसी में से उनका एक शॉट रिकॉर्डिंग के लिए रखे कैमरे में जाकर लगा जिससे उसका शीशा टूट गया। 💥 Oh gosh! That’s SMASHED – wait for the last shot..#MuscleRussell warming up to his devastating best! @Russell12A #KKRHaiTaiyaar #Dream11IPL pic.twitter.com/0NsOHJ2Pja — KolkataKnightRiders (@KKRiders) September 21, 2020 इस अभ्यास सत्र की वीडियों केकेआर की टीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा की है। इस वीडिय़ों में साफ देखा जा सकता है कि रसल आईपीएल में बल्लेबाजी के लिए कितने उत्साहित हैं। इससे पहले सत्र के आईपीएल मुकाबलों में भी रसल ने गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी।