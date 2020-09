IPL2020 : मुंबई इंडियंस के कैंप में अर्जुन तेंदुलकर; कुछ भड़के, कुछ ने कहा – उसमें क्या हुआ?

इंडियन प्रीमियर लीग के वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस इस बार अपने पांचवें खिताब के लिए जब कर तैयारी कर रही है। मुंबई की टीम अपने खिलाड़ियों को के साथ नेट गेंदबाजों को भी दुबई ले गई है, जो वहां बल्लेबाजी अभ्यास में अपनी टीम के बल्लेबाजों की मदद करेंगे। नेट गेंदबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी हैं।

सोमवार को मुंबई इंडियंस के युवा लेग स्पिनर राहुल चाहर ने अर्जुन और उनके साथियों के साथ पूल सत्र की एक तस्वीर साझा की, लेकिन कुछ प्रशंसकों को यह तस्वीर पसंद नहीं आई। लोग मुंबई इंडियंस की टीम में अर्जुन को देखकर नाराज हैं और अर्जुन की मौजूदगी को भाई-भतीजावाद कह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कंगना रनौत द्वारा इस मुद्दे को हवा देने के बाद अब देश के अधिकांश लोग इस बात को हर क्षेत्र से जोड़ रहे हैं। हालांकि अजीब बात ये है कि कंगना जो भाई-भतीजावाद के नाम पर हल्ला मचा रही है, उन्होंने खुद अपनी बहन रंगोली चंदेल को अपना मैनेजर बना रखा है।

अर्जुन पूल में अन्य खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ सहित राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट के साथ चिल कर रहे हैं। दीपक ने कैप्शन में लिखा, अगर आप अच्छे मूड में रहना चाहते हैं तो स्विमिंग करे।.

कुछ लोगों ने तस्वीर में अर्जुन पर निशाना साधते हुए लिखा कि भाईभतीजावाद अपने चरम पर है।

एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा “ये भाईभतीजावाद नहीं, दरअसल अर्जुन विराट कोहली से अच्छा गेंदबाज़ है।

It's not Nepotism. Arjun tendulkar is better bowler than virat kohli https://t.co/fvB7LNkCif — My Name is Sanghi 🚩 (@bagga_daku) September 14, 2020

And one swim aage from #nepotism 🤕🤕 — Rakesh Dr.SaneL (@RakeshSanelUdai) September 15, 2020

आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने अंडर -19 क्रिकेट में मुंबई का प्रतिनिधित्व किया है। आईपीएल की कोई भी फ्रेंचाइजी किसी भी उभरते हुए खिलाड़ी को नेट गेंदबाज के रूप में चुन सकती है और अर्जुन तेंदुलकर जैसा नाम अपने साथ रखने में कोई बुराई नहीं है।

He is neither a part of U19 team nor any IPL team…Bhai itna attention khud dete ho fir Nepotism Nepotism chillate ho — Sanghi 𝕊𝔸𝕀𝕋𝔸𝕄𝔸™ (@____HINDU____) September 15, 2020

मुंबई इंडियन्स के अलावा अर्जुन तेंदुलकर ने भी समय-समय पर भारतीय महिला और पुरुष टीमों के लिए नेट में गेंदबाजी की है।

(Feature image Credit: twitter.com/rdchahar1)