IPL2020 : दिल्ली से हार के बाद बोले धोनी, क्यों जड़ेजा से करवाई आखिरी ओवर

कल यानी शनिवार 17 अक्टूबर को खले गए आईपीएल के इस सीजन के 34वीं मैच में दिल्ली ने चेन्नई को पांच विकेट से हरा कर अंक तालिका में शीर्ष का स्थान प्राप्त कर लिया। इस मैच में टीम इंडिया के ओपनर गब्बर यानी शिखर धवन दिल्ली के लिए हीरो साबित हुए। इस मैच में अपने एकमात्र टी20 शतक लगाने वाले गब्बर ने 58 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए। इस मैच में सबसे हैरान करने वाला पल वो था जब महेंद्रसिंह धोनी ने मैच का अंतिम ओवर रविन्द्र जड़ेजा को सौप दिया। आखरी ओवर में दिल्ली को कुछ 17 रन चाहिए था और अक्षर पटेल के 3 छक्कों ने दिल्ली के लिए सारा काम पूरा कर दिया। Gabbar Roars at Sharjah! A 101* from @SDhawan25 as @DelhiCapitals win by 5 wickets in Match 34 of #Dream11IPL.#DCvCSK pic.twitter.com/FiwVwGgs07 — IndianPremierLeague (@IPL) October 17, 2020 हालांकि मैच के बाद धोनी ने रविंद्र जडेजा से आखिरी ओवर कराने के फैसले पर अपने फैसले के बारे में बताया। धोनी ने कहा कि ब्रावो चोटिल होने के कारण मैदान से बाहर चले गए थे और […]