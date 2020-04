भारतीय टीम के लिए एक और बड़ा झटका, धवन के बाद एक और खिलाड़ी चोटिल

एक बार फिर भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान को हराया है। रविवार को इंग्लैंड के मैनचेस्टर में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को शानदार बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी के दम पर हराया। लेकिन इस शानदार जीत के साथ एक बुरी खबर भी आई है। टीम इंडिया के स्ट्राइकर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैमस्ट्रिंग के कारण मैच के दौरान ही मैदान के बादर चले गए, लेकिन बाद में पता चला कि उनका स्ट्रैच जोखिम भरा है और वह अगले 2-3 मैच नहीं खेल सकेंगे।

मैच पूरा होने के बाद, कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि भुवनेश्वर कुमार को अभी भी कुछ कठिनाई है, वह फिसल गए, जिसके कारण मांसपेशियां खींच गई। ऐसा लगता है कि, इस वजह से वह अगले 2-3 मैच नहीं खेल पाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि वह लीग मैच के दौरान टीम में शामिल हो सकते हैं।

Worrying news for India as Bhuvneshwar Kumar walks off the pitch with an injury… pic.twitter.com/LjHWVN7qkP

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 16, 2019