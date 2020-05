भगौड़े माल्या से मिले गेल, भड़के भारतीय बोले ‘उसे हिंदुस्तान कूरियर कर दो!’

लंदन (ईएमएस)। वल्र्ड कप 2019 से वेस्टइंडीज की टीम बेशक बाहर हो गई है, लेकिन यूनिवर्सल बॉस के नाम से मशहूर वेस्टइंडीज के धाकड़ सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल इंग्लैंड में ही हैं। इस बीच फॉर्मूला वन रेस (ब्रिटिश ग्रां प्री) देखने के लिए पहुंचे गेल ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गेल ने विजय माल्या के साथ की एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ग्रेट टू कैच अप विद बिग बॉस द विजय माल्या।

Great to catch up with Big Boss @TheVijayMallya cheers 🥂 #RockStar 👌🏿 #F1 pic.twitter.com/cdi5X9XZ2I

— Chris Gayle (@henrygayle) July 13, 2019