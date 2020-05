भारतीय सेना में ट्रेनिंग की महेन्द्र सिंह धोनी को मिली इजाजत

भारतीय टीम के कर्णधार और पूर्व कप्तान विकेट किपर महेन्द्र सिंह धोनी आधिकारिक रूप से भारतीय सेना का अंग बन जायेंगे। सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने महेन्द्र सिंह धोनी को भारतीय सेना में ट्रेनिंग देने की उनकी अरजी स्वीकार कर ली है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार महेन्द्र सिंह धोनी को भारतीय सेना की पेराशुट रेजीमेंट बटालियन में शामिल किया जायेगा। उन्हें बाकायदा इस बटालियन में ट्रेनिंग दी जायेगी। ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा जम्मू-कश्मीर में भी होगा। हालांकि भारतीय सेना महेन्द्र सिंह धोनी को सेना के विभिन्न ऑपरेशन्स का हिस्सा बनने की इजाजत नहीं दे रही है।

Top Army Sources: MS Dhoni’s request to train with the Indian Army has been approved by General Bipin Rawat. He would train with the Parachute Regiment battalion. Some part of the training is also expected to take place in J&K. Army won't allow Dhoni to be part of any active Op. pic.twitter.com/jMCHExc9JS

— ANI (@ANI) July 21, 2019