भारतीय गेंदबाज़ नवदीप सैनी को पहले ही अंतर्राष्ट्रिय मैच में ICC ने चेतावनी दी

भारत के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी 20 मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए औपचारिक चेतावनी मिली है। यह चेतावनी उसे दी गई है क्योंकि सैनी को लेवल -1 नियम का दोषी पाया गया है। सैनी ने आईसीसी के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन किया है, जिसमें खिलाड़ी द्वारा कोचिंग स्टाफ के खिलाफ ऐसी भाषा या इशारों का इस्तेमाल किया गया जो आक्रामक व्यवहार के लिए उकसा सकता है। सैनी के खाते में एक नकारात्मक बिंदु भी जोड़ा गया है।

बता दें कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैनी का पहला मैच था। इस मैच में वेस्टइंडीज की पारी के चौथे ओवर में सैनी ने निकोलस पूरन का विकेट लिया और उन्हें गलत तरीके से विदाई दी।

Navdeep Saini has received an official warning for breaching Level One of the ICC Code of Conduct during India’s first T20I game against West Indies in Florida.https://t.co/uqLH3fEJVz

— ICC (@ICC) August 5, 2019