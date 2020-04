भारत-पाकिस्तान मैच के बाद अमित शाह के ट्वीट पर पाकिस्तानी जनरल ने ये जवाब दिया

विश्व कप के मैच में भारत के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद, पाकिस्तानी फैन्स तो फैन्स यहां तक की पाकिस्तानी सेना भी बौखला गई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का मैच में हार के बाद कहना है कि, मैच को सर्जिकल स्ट्राइक के साथ जोड़कर नहीं देखा जाए।

पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के जनरल आसिफ गफूर ने सोमवार को भारत के गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत द्वारा क्रिकेट में दी गई शिकस्त की सीमा पर चल रही लड़ाई से तुलना नहीं की जानी चाहिए।

P.S “…and the result is same?” IAF strikes failed, two IAF jets shot down, a pilot arrested, Mi17 fratricide, four broad day light successful PAF Noushera counter air strikes, massive casualties along LOC and damage to Indian posts & artillery gun positions…~ Doctor please… https://t.co/RLC4dS3Mir

उल्लेखनीय है कि, भारत की जीत के बाद अमित शाह ने ट्वीट किया कि टीम इंडिया द्वारा पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक और परिणाम एकसमान। इस शानदार प्रदर्शन के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं। प्रत्येक भारतीय गर्व का अनुभव कर रहा है और इस प्रभावशाली जीत पर जश्न मनाया जा रहा है।

Another strike on Pakistan by #TeamIndia and the result is same.

Congratulations to the entire team for this superb performance.

Every Indian is feeling proud and celebrating this impressive win. #INDvPAK pic.twitter.com/XDGuG3OiyK

— Amit Shah (@AmitShah) June 16, 2019