भारत की जीत के बाद रोहित और पाक पर बने ढेर सारे मीम

भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 140 रन बनाए थे। यह उनके करियर का 24 वां शतक है। इस दौरान रोहित ने 14 चौके और 3 छक्के लगाए। रोहित ने प्रशंसकों को झूमने के लिए उकसाया। रोहित शर्मा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे थे और हजारों यूजर्स ने कमेंट करके पाकिस्तानी टीम पर निशाना साधा था। रोहित शर्मा के चेहरे पर भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जैसे मूछें लगाई और लिखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ीयों को रोहित में भी अभिनंदन दिखाई दे रहा है।

How Pakistani bowlers see Rohit Sharma right now.#IndiaVsPakistan#INDvPAK #Abhinandan pic.twitter.com/yEFGasUGhO

