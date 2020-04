पाक खिलाड़ियों की ये वीडियो देख पाकिस्तानी प्रशंसक और भी भड़के

भारत के खिलाफ विश्व कप मैच में हार के बाद, पाकिस्तानी प्रशंसक अपनी टीम के खिलाड़ियों की आलोचना कर रहे हैं। रविवार को मैनचेस्टर में खेले गए मैच में, भारत ने पाकिस्तान को डकवर्थ-लुईस नियम के अनुसार 89 रनों से हराया, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर टीम के कप्तान और सभी बल्लेबाजों को जमकर लताड़ा।

Shoaib Malik of the #pakistancricketteam at midnight, hours before the most crucial match of the #CricketWorldCup2019 In Curry Mile In a Shisha cafe. Add the burgers and deserts, no wonder they performed dismally at Old Trafford. They should be ashamed. Every single one of them. pic.twitter.com/Dr8gHWdF9M

— Mohammed Shafiq (@mshafiquk) June 16, 2019