भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज: शानदार प्रदर्शन करने वाले 6 भारतीय खिलाडियों को आनंद महिंद्रा ने गिफ्ट में दी ये शानदार गाड़ी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला बहुत ही रोमांचक और तनावपूर्ण रही। इस सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर लोगों को आश्चर्यचकित और खुश कर दिया है। देशभर के नेता, अभिनेता और जनता ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर खिलाडियों की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे में भारत के जानेमाने कारोबारी आनंद महिंद्रा भी खुद को इन खिलाडियों की प्रशंसा करने से नहीं रोक पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के 6 युवा खिलाड़ियों को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा थार की नई पीढ़ी को उपहार स्वरुप भेट दिया है।

Six young men made their debuts in the recent historic series #INDvAUS (Shardul’s 1 earlier appearance was short-lived due to injury)They’ve made it possible for future generations of youth in India to dream & Explore the Impossible (1/3) pic.twitter.com/XHV7sg5ebr — anand mahindra (@anandmahindra) January 23, 2021

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर उन्हें भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है, इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर को गाड़ी भेट की।

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में कहा, “यह उपहार युवाओं को खुद पर विश्वास करने और उन्होंने आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक उदाहरण सेट किया है कि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं ” आपको बता दें कि दिसंबर 2020 तक, इस गाड़ी की 6,500 बुकिंग हुई थीं। महिंद्रा ने कहा कि 50 फीसदी ग्राहकों ने ऑफ-रोडर एलेक्स ऑटोमैटिक वेरिएंट का विकल्प चुना है।

Theirs are true ‘Rise’ stories; overcoming daunting odds in the pursuit of excellence. They serve as an inspiration in all arenas of life. It gives me great personal pleasure to gift each of these debutants an All New THAR SUV on my own account—at no expense to the company. (2/3) pic.twitter.com/5aiHSbOAl1 — anand mahindra (@anandmahindra) January 23, 2021

The reason for this gift is to exhort young people to believe in themselves & ‘Take the road less traveled.’ Bravo Mohammed, Shardul, Shubhman,Natarajan,Navdeep & Washington! I now plead with @Mahindra_Auto to get them their THARS on priority. 😊 (3/3) — anand mahindra (@anandmahindra) January 23, 2021

जानिए थार SUV की कीमत

नई थार SUV की शुरुआती कीमत 12.10 लाख रुपए है, जो इसके बेस पेट्रोल-मैनुअल मॉडल की कीमत है। हालांकि इसके टॉप स्पेक LX डीजल फोर व्हील ड्राइव ऑटोमैटिक वैरिएंट की कीमत 13 लाख रुपए है।

हायर ट्रिम-लेवल थार – LX के साथ उपलब्ध है और कई एडिशनल फीचर्स के साथ आता है। इसमें 18 इंच अलॉय व्हील, हार्ड-टॉप या कन्वर्टिबल सॉफ्ट-टॉप का विकल्प, 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता हैं। थार LX पेट्रोल-मैनुअल की कीमत 12.49 लाख रुपए है, जबकि डीजल मॉडल की शुरुआती कीमत 12.85 लाख रुपये है।

क्या है इस गाड़ी की खासियत

नई थार को हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप दोनों का विकल्प दिया गया है। नए थार को 650 मिमी गहरे पानी में संचालित किया जा सकता है और इसमें 226 मिमी की ग्राउंड क्लीयरेंस है और यह 16-इंच के मिश्र धातु पहियों के साथ वेरिएंट में उपलब्ध नहीं होगा। नई थार के साथ पहली बार टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। यह 7 इंच का है जो इस बिल्ट-इन नेविगेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आता है। इनमें Apple CarPlay और Android Auto शामिल हैं। अन्य विशेषताओं में मैनुअल एचवीसी, पावर विंडो, दो यूएसबी पॉट, एक 12-वोल्ट पावर सॉकेट, रिमोट लॉकिंग, सेंट्रल लॉकिंग, डबल फ्रंट एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और कई अन्य सुविधाओं के बीच एक गति चेतावनी प्रणाली शामिल हैं।