IPL में तेवतिया के छग्गों ने युवराज को एक बार तो डरा ही दिया!

राहुल तेवतिया के शानदार 5 छक्कों की मदद से राजस्थान रॉयल्स की जीत ने एक बार तो युवराज सिंह को डरा ही दिया था। उन्हें लगा कि लगता है कि आज मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा।

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में रविवार की रात को रनों की इतनी बारिश हुई कि आईपीएल में रिकॉर्ड बन गया। पहले बैटिंग के लिए उतरी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने 223 रन बनाकर सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें कुछ ही घंटों में हार का सामना करना पड़ेगा।

शारजाह के छोटे ग्राउण्ड पर जिसका डर था, वही हुआ। छोटी बाउन्ड्री का बल्लेबाजों ने बहुत ही लाभ उठाया और छक्कों की बारिश कर दी। 27 वर्ष के राहुल तेवतिया को कैप्टन स्टीव स्मिथ ने चौथे स्थान पर भेजा था। शुरुआत में तेवतिया की बहुत ही धीमी बैटिंग रही, किंतु जब उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरु किया तो किंग्स इलेवन पंजाब के होश उड़ गए।

पिछले 3 ओवरों में राजस्थान रॉयल्स को 51 रन की जरुरत थी। हरियाणा के हरिकेन तेवतिया 23 बॉल में 17 रन बनाकर खेल रहे थे और यहां से ही उन्होंने मैच में पासा पलट दिया था। तेवतिया ने शेल्डन कोट्रेल की बॉलिंग के 18वीं ओवर में छक्कों की बारिश कर दी। उन्होंने 5 छक्के (6,6,6,6,0,6) लगाकर मैच की पूरी समीकरण ही बदल दी।

Mr @rahultewatia02 na bhai na 😅 thanks for missing one ball ! What a game congratulations to rr for a spectacular win !!! #RRvKXIP @mayankcricket great knock @IamSanjuSamson brilliant !

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 27, 2020