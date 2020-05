मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अब ICC ने दिया ये सम्मान

ICC ने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को एक और बड़ा सम्मान दिया है। आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में मास्टर ब्लास्टर को शामिल किया है। तेंदुलकर के अलावा, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज कैथरीन सहित तीन लोगों को लंदन में एक समारोह में सम्मानित किया गया। मास्टर ब्लास्टर यह सम्मान पाने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ को यह सम्मान मिल चुका है। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी ने कहा कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 2019 में सचिन, एलेन और कैथरीन ने तीन महान खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की।

