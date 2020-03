ICC ने कहा, ‘महेन्द्र सिंह धोनी अपने ग्लव्ज पर नहीं लगा पायेंगे ‘बलिदान बैज‘!’

भारतीय विकेट किपर महेन्द्र सिंह धोनी द्वारा विश्‍व कप 2019 के भारत के पहले मैच में दक्षिण अफ्रिका के खिलाफ पहने गये ग्लव्ज पर ‘बलिदान बैज’ लगा हुआ था। इस बैज को लेकर काफी विवाद छिड़ गया। अंतरर्राष्ट्रीय क्रिकेट काऊंसिल (ICC) ने इस पर एतराज जताया। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से गुजारिश की कि वह ‌अंतरर्राष्ट्रीय क्रिकेट नियमों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करे कि धोनी दोबार इस प्रकार के सिम्बॉल के साथ मैदान पर न उतरें।

इस विवाद पर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों और स्वयं महेन्द्र सिंह धोनी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ी का पक्ष लेने का मन बनाया था। बीसीसीआई ने आईसीसी से इस सिम्बॉल के साथ धोनी को मैच खेलने की अनुमति देने की मांग की थी।

लेकिन अब आईसीसी ने स्पष्‍ट कर दिया है कि महेन्द्र सिंह धोनी पिछले मैच में जो लोगो ग्लव्ज पर लगा कर मैदान में उतरे थे, उसे धारण करने की उन्हें इजाजत नहीं होगी। यानि वे इस विश्व कप 2019 में ‘बलिदान बैज’ के साथ नहीं खेल पायेंगे।

The regulations for ICC events do not permit any individual message or logo to be displayed on any items of clothing or equipment. In addition to this, the logo also breaches the regulations in relation to what is permitted on wicketkeeper gloves. #MSDHONI https://t.co/22TZNSfYpk

— ANI (@ANI) June 7, 2019