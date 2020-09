विराट-अनुष्का पर गावस्कर की टिप्पणी से भड़के प्रशंसक; अनुष्का से भी मिला करारा जवाब

सोशल मीडिया की दुनिया भी बहुत अजीब है। यहाँ लोग एक छोटी गलती पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को घेरने में देर नहीं लगाते। ऐसा ही कुछ हो रहा है पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के साथ। दरअसल गुरुवार को किंग्स इलेवन पंजाब और बंगलौर के बीच हुए मैच में पंजाब ने विराट कोहली की टीम को 97 रनों से हरा दिया। इस मैच में कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए और फिर लग गए लोग विराट कोहली की आलोचना करने में और सोशल मीडिया पर आरसीबी पर फिर से मीम्स दिखाई देने लगे हैं। लोग कोहली की फॉर्म और उनकी कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच आईपीएल में कमेन्ट्री कर रहे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर कोहली के ख़राब फॉर्म के लिए अनुष्का शर्मा को जिम्मेदार ठहराते हुए एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग गावस्कर की आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नही लोग कमेंट्री पैनल से उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं।

क्या कहा गावस्कर ने

सुनील गावस्कर ने विराट पर बेतुका बयान देकर सभी को चौंका दिया। गावस्कर ने विराट के खराब फॉर्म को अनुष्का के साथ जोड़ते हुए कहा, “इन्होने लॉकडाउन में केवल अनुष्का की गेंद का अभ्यास किया है।” बता दें कि विराट अनुष्का का एक वीडियो लॉकडाउन में वायरल हो गया था। जिसमें विराट अपनी पत्नी अनुष्का के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। हालांकि गावस्कर की टिप्पणी से प्रशंसक नाखुश हैं। कई लोग गावस्कर की टिप्पणी को विराट और अनुष्का पर व्यक्तिगत हमला मान रहे हैं। अन्य लोग इस टिप्पणी को दोहरा अर्थ बता रहे हैं। कई यूजर्स ट्विटर पर गावस्कर की क्लास पोस्ट कर रहे हैं।

Not to mention the trolls who are after Anuskha for RCB's abysmal performance.

Gavaskar sir have u now completely lost it or something? A senior cricketer saying such stuff about anyone let alone ICTs captain. Man u lost all the respect we had for you.

— Riya⁷ (@sassy_me22) September 24, 2020