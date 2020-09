विराट-अनुष्का पर टिप्पणी मामले में गावस्कर की सफाई, ‘मैंने कुछ गलत नहीं कहा!’

चैन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शुक्रवार को हुए मुकाबले के दौरान कमेन्टरी कर रहे सुनील गावस्कर ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के संबंध में एक दिन पहले की गई टिप्पणी पर सफाई दी।

सुनील गावस्कर ने ये कहा था

गुरुवार को किंग्स इलेवन पंजाब और रोयल चैलेंजर्स के बीच मुकाबले के दौरान के एल राहुल के दो कैच विराट कोहली ने छोड़ दिये थे। इसी समय सुनील गावस्कर टीवी पर कमेन्टरी कर रहे थे। उनके मुंह से बरबस टिप्पणी निकल गई थी कि , ‘इन्होंने लॉकडाउन में जो बस अनुष्का की गेंदों की प्रेक्टिस की है।’

Hear it again. Did Mr. Gavaskar say anything wrong or distasteful? Judge for yourself. “Aur jab lockdown tha toh unhe Anushka ki bowling ki practice kari aur unhone (Virat) video bhi share kara tha,” SMG. pic.twitter.com/0BYfZzUwzr

सुनील गावस्कर की सफाई

सुनील गावस्कर ने टीवी पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान मुंबई में विराट के निवास पर क्रिकेट खेलते हुए जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसी का संदर्भ दिया था। इस वीडियो में अनुष्का गेंदबाजी करते हुए नजर आई थीं। गावस्कर ने कहा कि उन्होंने जो शब्दशः कहा उसमें किसी प्रकार की कोई अश्लील टिप्पणी नहीं थी और कोई इरादा भी नहीं था।

#SunilGavaskar : I did not make any sexist comment. I said Virat Kohli didn’t get time to practice during lockdown. We all saw how Virat Kohli was practicing on his terrace and Anushka was bowling to him. I just said Virat only got chance to practice on Anushka’s bowling. https://t.co/dWniuEK6wm

