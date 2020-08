पूर्व क्रिकेटर और UP सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन

कोरोना से संक्रमित हुए थे

भारतीय क्रिकेट टीम के एक जमाने के धुआंधार बैट्समैन के तौर पर जानेमाने और हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री चेतन चौहाण का निधन हुआ है। उन्हें गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। शनिवार सुबह को उनकी किडनी फेल हो जाने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे गए थे। गत रोज चिकित्सकों ने जानकारी दी थी कि उनकी हालत गंभीर है। रविवार शाम 4.30 बजे उन्होंने अंतिम सांस लिया। उनका निधन कार्डियाक अरेस्ट से हुआ था। चेतन चौहाण योगी सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्री थे, जिनका निधन कोरोना के कारण हुआ है।

चेतन चौहाण जुलाई महीने में कोरोना से संक्रमित हुए थे, तब लखनऊ की संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किए गए थे। चेतन चौहाण और सुनिल गावस्कर की ओपनिंग जोड़ी भारतीय क्रिकेट में काफी चर्चित थी। योगी सरकार में होमगार्ड मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहाण का निधन होने से क्रिकेट जगत में चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। चेतन चौहाण को जुलाई में कोरोना का संक्रमण लगा था तब उन्हें लखनऊ में भर्ती किया गया था। उसके बाद उनकी हालत अधिक बिगडऩे से उन्हें गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया।

