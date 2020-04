विश्वकप २०१९ फाइनल: बेहद ही नाटकात्मक मैच में जीता इंग्लैंड, पहली बार बना चैंपियन

लोड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेलें गए विश्वकप २०१९ के फाइनल में इंग्लैंड ने बेहद ही नाटकात्मक ढंग से न्यूजीलैंड को हराकर एकदिवसीय क्रिकेट में बादशाहत हासिल कर ली।

रविवार को किक्रेट का मक्का माने जाने वाले लोड्स में हुए विश्व कप २०१९ का फाइनल बिलकुल ही अलग और नाटकीय रहा। विश्व कप के फाइनल मुकाबले में सुपर ओवर टाई होने के बाद इंग्लैंड की बाउंड्रीज की संख्या ज्यादा होने के कारण उसे विजेता घोषित किया गया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में 16 रनों का टारगेट दिया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने भी 6 गेंद में 16 रन बना लिए।

A World Cup final has just been tied off 50 overs, tied off the Super Over, and decided by superior boundary count.

Let that sink in.#CWC19Final | #CWC19 pic.twitter.com/gCQinnPJAV

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 14, 2019