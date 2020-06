ड्रेसिंग रूम में बैठे ये किताब पढ़ रहे थे कोहली, फोटो वायरल हुई तो लोगों ने किया ट्रॉल

विराट कोहली मैदान पर अपने तेज गुस्से के कारण हमेशा जनता की नजरों में रहते हैं। लेकिन पहली बार कोहली एक किताब के कारण चर्चा का कारण बने। विंडीज के खिलाफ एंटीगुआ टेस्ट मैच के दौरान, कोहली को ड्रेसिंग रूम में डेटॉक्स योर ईगो नामक किताब पढ़ते हुए देखा गया था। जिसे लेकर वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं।

Looks like someone gifted him the right book! #WIvIND @imVkohli pic.twitter.com/cItklD3kqd

वह टीम इंडिया की बल्लेबाजी के दौरान बालकनी में एक किताब पढ़ रहे थे। कैमरे की नजर ने उसे पकड़ लिया, जैसे ही फोटो वायरल हुई, प्रशंसकों ने अपने विचार देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने कहा कि कोहली उनके लिए सही किताब पढ़ रहे हैं। तो एक यूजर ने लिखा कि वह सोच रहा था कि किसने विराट को यह किताब पढ़ने की सलाह दी।

Finally skipper Kohli has taken up to reading @DetoxYourEgo does he need it. Not the first time crixketers using this. Let's guess why @imVkohli

Needs this book. #viratkohli #INDvWI #Ashes #Jadeja pic.twitter.com/uWTCqZCKCU

— Indian Sports Fan (@IndianSportFan) August 23, 2019