‘इतनी देर में तो धोनी पूरी टीम को स्टंप आउट कर देता!’

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टी 20 श्रृंखला का अंतिम मैच 1 सितंबर को खेला गया था। इस मैच को पाकिस्तान ने 5 रनों से जीत लिया। लेकिन मैच यह अभी भी चर्चा में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के विकेटकीपर सरफराज अहमद इस मैच में एक आसान स्टंपिंग नहीं कर सके। सरफराज अहमद के एक आसान स्टंप उड़ाने का मौका गंवाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसकों ने सरफराज को ट्रोल करते हुए कहने लगे कि इतने में तो धोनी ने पूरी टीम को स्टम्प कर दिया होता।

एक मैच मिलने पर उम्‍मीद की जा रही थी कि सरफराज अहमद अपने आप को साबित करने के लिए सबकुछ झोंक देंगे। मगर पूर्व कप्‍तान को बल्‍लेबाजी का मौका नहीं मिला। इसके बाद फील्डिंग में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा। वो पूरे मैच में सिर्फ एक रनआउट में शामिल रहे। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच अंतिम टी 20 मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया था। जब पाकिस्तान को अपने 191 रन के लक्ष्य का बचाव करने उतरी तो विकेटकीपर सरफराज अहमद ने एक बड़ी गलती कर दी। दरअसल सरफराज अहमद के पास मैच में एक बहुत बड़ा मौका आया था, जिसे उन्‍होंने गंवा दिया। सरफराज की यह गलती पाकिस्‍तान को बहुत भारी पड़ सकती थी। सौभाग्य से, पाकिस्तान टीम ने मैच जीत लिया। अन्यथा सरफराज अहमद की गलती माफी के लायक नहीं थी। क्योंकि गेंद उनके दस्ताने में थी और वह इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली को आउट नहीं कर सके। आप भी देखें यह वीडियो …

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरफराज अहमद की इस गलती को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो पर टिप्पणी करते हुए, एक व्यक्ति ने लिखा कि इतने में भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर नयन मोंगिया ने दो खिलाड़ियों को आउट कर दिया होता।

