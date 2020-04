विश्वकप सेमीफाइनल : भारत जैसी हालत में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को दिया इतने का लक्ष्य

विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा हैं। आज ऑस्ट्रेलिया की स्थिति पहले सेमीफाइनल के भारतीय टीम जैसी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुना। ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 14 रन पर अपने पहले तीन विकेट गंवा दिए। उसके बाद, मैदान में आये स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया।

That's a wrap!

A brilliant bowling display from England sees Australia all out for 223! Steve Smith battled hard for the Aussies with his 85 – could that be a match-winning knock?#AUSvENG | #CWC19 pic.twitter.com/REgouHphe5

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 11, 2019