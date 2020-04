क्या जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे धोनी? क्रिकेट दिग्गजों ने सवाल उठाए

इंग्लैंड ने रविवार को बर्मिंघम में ICC क्रिकेट विश्व कप के लीग मैच में टीम इंडिया को 31 रनों से हरा दिया। इस हार के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। खासकर केदार जाधव और महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी पर। यह टूर्नामेंट मध्यम क्रम के बल्लेबाजों के लिए अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण उन्होने खुद पर दबाव बना लिया है।

भारत को जब इस मैच में अपने रन-रेट को बढ़ाने की जरूरत थी, तो दोनों बल्लेबाज़ चिंता में दिखाई दिए। 45 वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी का साथ देने के लिए केदार जाधव आए। उस समय भारत को 31 गेंदों पर 71 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोनों की भागीदारी एक बार फिर भारत के काम नहीं आई। तब तक एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा था कि दोनों जीतने के लिए खेल रहे हैं।

धोनी (नॉट आउट 42) ने 31 गेंदों पर चार चौके और एक छक्का लगाया। दिलचस्प बात यह है कि टीम भारत ने पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल एक छक्का लगाया और वो भी आखिरी ओवर में। दूसरी ओर, केदार जाधव ने 13 गेंदों में 12 रन 1 चौक्के की मदद से बनाए।

Last 10 overs 72 /1. Would have been happier with 290 all out than 306/5. So important to analyse stats n not take them on face value. Credit to #eng for bouncing back so strongly #ENGvIND #CWC19

— Deep Dasgupta (@DeepDasgupta7) June 30, 2019