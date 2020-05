क्रिकेट के इन दो दिग्गजों ने सेवानिवृत्ति के विषय में बड़ी घोषणा की

क्रिकेट की दुनिया के सबसे महान क्रिकेटरों में से दो माने जाने वाले ब्रेंडन मैक्कुलम और डेल स्टेन ने रिटायरमेंटसे जुड़ी दो बड़ी घोषणा की है। ब्रेंडन मैकुलम, जहां एक ओर ग्लोबल टी 20 कनाडा के बाद सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास लेंगे, और दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाजों में से एक डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। हालांकि, स्टेन वनडे और टी 20 के लिए उपलब्ध हैं।

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ग्लोबल टी 20 कनाडा के समापन के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के सभी रूपों से रिटायर होंगे। टोरंटो नेशन्स की ओर से खेलते 37 वर्षीय मैकुलम ने 2016 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन दुनिया भर में टी 20 लीग में खेल रहे थे।

ब्रेंडन मैकुलम ने 101 टेस्ट में 12 शतकों और 31 अर्धशतकों के साथ 6453 रन बनाए हैं। उनका उच्चतम स्कोर 302 रन था। मैक्कुलम ने 260 वनडे मैचों में 6083 रन बनाए, जिसमें पांच शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 71 टी 20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2140 रन बनाए हैं। मैकुलम ने अब तक कुल मिलाकर टी 20 में 9922 रन बनाए हैं। वह क्रिस गेल (12808 अब तक) के बाद टी 20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। स्टेन वनडे और टी 20 में खेलेंगे। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि स्टेन का 2019-20 सत्र का अनुबंध अपरिवर्तित रहेगा और यह वनडे और टी 20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए उपलब्ध होगा।

“Today I walk away from a format of the game I love so much. In my opinion Test cricket is the best version of this game. It tests you mentally, physically, emotionally." – @DaleSteyn62 pic.twitter.com/TlYHAQDsME

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) August 5, 2019