क्रिकेट : नही रहे भारत के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत रायजी, 100 साल की उम्र में निधन

भारत के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत रायजी का शनिवार को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वसंत रायजी ने देर रात 2:20 बजे अंतिम सांस ली। उल्लेखनीय है कि वसंत रायजी ने अपने करियर में कुल 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 277 रन बनाए थे। इस बीच उनका औसत 23.08 रहा। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 68 है। वसंत रायजी ने 1939 में क्रिकेट क्लब ऑफ़ इंडिया टीम के लिए पदार्पण किया। रायजी लाला अमरनाथ, विजय मर्चेंट, सी. के. नायडू और विजय हजारे जैसे क्रिकेटरों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया था। वसंत रायजी को क्रिकेट इतिहासकार के रूप में जाना जाता था। वह 13 साल के थे जब भारतीय टीम ने पहली बार टेस्ट मैच खेला था। वह 1941 के बॉम्बे पेंटागुलर में वसंत हिंदू टीम के लिए रिज़र्व खिलाड़ी भी थे।

उन्होंने 1941 में मुंबई के लिए अपनी शुरुआत की। उस समय विजय मर्चेंट मुंबई टीम के कप्तान थे। वह मुंबई और वडोदरा के लिए खेले थे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने लेखन में अपना हाथ आजमाया और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। हालाँकि पेशे से वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। 2016 में बीके गुरुदाचार के निधन के बाद रायजी देश के सबसे उमरदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बन गए थे। 7 मार्च को जॉन मैनर्स की मृत्यु के बाद रायजी दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर बन गए थे। मैनर्स की मृत्यु 106 वर्ष की आयु में हुई थी। हाल ही में जब रायजी 100 साल के हुए थे तब सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ उनसे मिलने गए थे।

BCCI mourns the sad demise of Vasant Raiji. The former first-class cricketer and historian, who turned 100 this year in January, passed away in his sleep. https://t.co/0ywSprK93o pic.twitter.com/Z44gmP76X7

बीसीसीआई ने उनके निधन पर ट्वीट कर प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत रायजी को श्रद्धांजलि दी है। वहीं तेंडुलकर ने रायजी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए छह महीने पहले उनकी मुलाकात को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है।

I met Shri Vasant Raiji earlier this year to celebrate his 100th birthday. His warmth and passion for playing and watching Cricket was endearing.

His passing away saddens my heart. My condolences to his family & friends. pic.twitter.com/fi8dOP7EnI

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 13, 2020