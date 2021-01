चेतेश्वर पुजारा हुए 33 साल के, लगा बधाईयों का तांता

नई दिल्ली, 25 जनवरी (आईएएनएस)| जुझारूपन का प्रतीक बन चुके भारत भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा सोमवार को 33 साल के हो गए। पुजारा को कप्तान विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन समेत कई बल्लेबाजों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। पुजारा को मौजूदा समय में टीम इंडिया का ‘मिस्टर भरोसेमंद’ और ‘नई दीवार के नाम से जाना जाता है।

पुजारा ने हाल में आस्ट्रेलिया दौरे पर चार मैचों की टेस्ट सीरीज में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान 928 गेंदों का सामना किया था। पुजारा पांचवें बल्लेबाज थे जोकि आस्ट्रेलिया में किसी भी मेहमान टीम के बल्लेबाजों के रूप में इतने गेंदों का सामना किया है।

उन्होंने चार मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान 33.88 के स्ट्राइक रेट से 271 रन बनाए हैं और 29 चौके लगाए हैं। इससे पहले, 2018-19 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उन्होंने 1258 गेंदों का सामना किया था और सर्वाधिक 521 रन बनाए थे।

कोहली ने पुजारा को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, ” हैप्पी बर्थडे पुजी। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, खुशियां मिलें और आप क्रीज पर और घंटे बिताएं। आपका साल शानदार रहे।”

Happy birthday pujji @cheteshwar1. Wish you good health, happiness and more hours at the crease 😃. Have a great year ahead. — Virat Kohli (@imVkohli) January 25, 2021

अजिंक्य रहाणे ने कहा, ” वह आसानी से कई घंटों तक क्रिकेट खेलते हैं और मुझे पता है कि सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक है। जन्मदिन मुबारक पुजी।”

बीसीसीआई पुजारा ने लिखा, ” हैप्पी बर्थडे 81 टेस्ट में 13572 गेंदें खेलकर 18 शतकों की मदद से 6111 रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा।”

He takes body blows

Grinds it out in the middle

Braves it all & stands tall 81 Tests 🏏

6111 runs 👌

13572 balls faced 👏

18 hundreds 👍 Here's wishing #TeamIndia's Mr. Dependable @cheteshwar1 a very happy birthday 🎂 Let's relive one of his fine tons against Sri Lanka 🎥👇 — BCCI (@BCCI) January 25, 2021

आईसीसी ने लिखा, ” हैप्पी बर्थडे वॉल 2.0 चेतेश्वर पुजारा। क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक।”

Happy birthday, @cheteshwar1 🎉 👕 81 Tests

🏏 6111 runs

🌟 46 fifty-plus scores He has three Test double hundreds to his name, including a high score of 206* 👏 One of the grittiest batters in the game! pic.twitter.com/mGYnkpn0Lq — ICC (@ICC) January 25, 2021

अश्विन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ” जिब्राल्टर चेतेश्वर पुजारा के रॉक ऑफ द डे को ढेर सारी बधाई। हालांकि मेरे बन्नी होने के लिए आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते।”

उमेश यादव ने कहा, ” आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। चेतेश्वर पुजारा भाई। आप भारत के लिए मैच जीतना जारी रखें और ढेर सारे रन बनाएं।”

Wishing you a very happy birthday @cheteshwar1 bhai. May you continue winning games for India and score alot of runs.🎂🎉 pic.twitter.com/0gpdPpsZY2 — Umesh Yaadav (@y_umesh) January 25, 2021

युवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, ” जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं चेतेश्वर पुजारा। देश के लिए आपके शौर्य की लड़ाई पर गर्व।”

Wishing a very happy birthday 🎂 to @cheteshwar1 who put his body on the line for the country 🇮🇳 proud of the brave fight you gave the Aussies! Best wishes for the England series 👊🏻💪🏻 pic.twitter.com/e8LlxHjvTq — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 25, 2021

पुजारा ने भारत के लिए अब तक 81 टेस्ट में 6111 रन बनाए हैं। उन्होंने पांच वनडे भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 51 रन बनाए हैं।