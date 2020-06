पहले ही मैच में बैन स्टोक्स ने किया ऐसा कैच जो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ कैचों में हुआ शामिल

विश्व कप 2019 का पहला मैच इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। इन दोनों टीमों में एक टीम पर चोकर्स का टैग लगा है, तो दूसरी टीम में पहले पांच में से 3 विश्व कप में फाइनल में पहुंचने के बाद भी नहीं जित पाने का दाग। दोनों के बीच मुकाबला हुआ तो कोई एक ही जीतने वाला था। इंग्लैंड ने मैच जीता और वो भी एक बड़े अंतर से।

इस बीच, एक शानदार घटना हुई जब बेन स्टोक्स ने एक कैच लपका। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 311 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो शुरु में निराशा का सामना करना पड़ा। हाशिम अमला चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए, दूसरी तरफ, एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। 180 रन पर दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट गुमा दिये थे। दक्षिण अफ्रीका लगभग मैच हार गया था।

Have you EVER seen a better catch? 🔥

Ben Stokes with a grab that has to be seen to be believed!#WeAreEngland #CWC19 pic.twitter.com/rpN04OxVTk

— ICC (@ICC) May 30, 2019