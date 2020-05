BCCI ने वर्षों से चल रहे संघर्ष में हार मानी, NADA डोप टैस्ट से गुजरेंगे भारतीय क्रिकेटर

अब से, भारतीय क्रिकेटरों को राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी (NADA) की परीक्षा प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। खेल मंत्रालय ने BCCI को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि आचार संहिता के अनुसार, बोर्ड के पास उसके निर्देश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब से बीसीसीआई ने पिछले कई सालों से चले आ रहे संघर्ष के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं और अपनी सहमति दे दी है। कुछ समय पहले तक, BCCI हमेशा नाडा के विरोध में था। बोर्ड ने तर्क दिया कि नाडा को भारतीय क्रिकेटरों का डोप टैस्ट करने का कोई अधिकार नहीं था।

कुछ समय पहले तक, BCCI NADA के दायरे में आने से मना कर रहा था और यह चलन कई सालों से चल रहा था। बोर्ड ने कहा कि यह एक स्वायत्त संस्था है और कोई राष्ट्रीय खेल महासंघ नहीं। साथ ही, यह सरकारी धन भी नहीं लेता। हाल ही में, खेल मंत्रालय ने दक्षिण अफ्रीका ए और महिला टीमों के दौरे की अनुमति रोक दी थी। सूत्रों ने कहा कि खेल मंत्रालय ने यह भी कहा था कि अगर बोर्ड सहमत नहीं होता है, तो सितंबर में भारत आने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम को वीजा जारी नहीं किया जाएगा और बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय के फैसले के बाद अपने हथियार डाल दिए।

