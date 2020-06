शानदार वापसी के साथ विवादों में फंसे आलराउंडर हार्दिक पांड्या

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय आलराउंडर हार्दिक पांड्या ने चोट के बाद शानदार वापसी कर डीवाई पाटिल टी-20 कप में रिलायंस वन टीम की तरफ से 38 रन की पारी और 3 विकेट झटके। साथ ही पांड्या एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इसका कारण घरेलू मैच में पांड्या का टीम इंडिया का हेलमेट पहनकर खेलना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2014 में मैच रैफरियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि देश की नेशनल टीम के क्रिकेटर बीसीसीआई लोगो का इस्तेमाल घरेलू गेम्स में प्रयोग करते ना दिखे। इस कोड का उल्लंघन माना जाएगा।

Hardik Pandya’s 25-ball 38 in his comeback after 5 months, including 4 sixes. #DYPatilT20Cup #HardikPandya @hardikpandya7 pic.twitter.com/9zIUAW53nK

— Life is Too Sports (@LifeIsTooSports) February 29, 2020