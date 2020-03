विश्व कप से बाहर किये जाने पर अफगानी कीपर ने बोर्ड पर लगाया आरोप, रो पड़े शहजाद

अफगानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद ने हाल ही में खुद को मौजूदा क्रिकेट विश्व कप से बाहर करने के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। शहजाद ने (ACB) अफगान क्रिकेट बोर्ड पर फिट होने के बावजूद उसे निष्कासित करने का आरोप लगाया है। विश्व कप से बाहर होने को लेकर दुखी शाहजाद ने रोना शुरू कर दिया।

बता दें कि शहजाद को घुटने में चोट के कारण अनफिट घोषित कर दिया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान शहजाद घुटने में चोट लगने के कारण सेवानिवृत्त हुए थे। वह उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ मैच में खेले थे। लेकिन चोट गंभीर होने के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा।

शहजाद की जगह अफगानिस्तान के टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज इकराम अली खिल को शामिल किया गया है। शहजाद ने कहा, जब मैं नैट में अभ्यास कर रहा था, तो टीम मैनेजर ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं अनफिट हूं और मुझे अफगानिस्तान वापस जाना होगा।

"I have no problem or injury & fully fit but @ACBofficials pulled me out of the squad by force without any consultation"Says @MShahzad077 who is ruled out of @cricketworldcup due to knee injury in his recent voice clip to a media in #Kabl as he is set to return home tomorrow. pic.twitter.com/tqagZST9c2

— M.ibrahim Momand (@IbrahimReporter) June 8, 2019