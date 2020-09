जितना पचा सकें उतना ही खाना चाहिये, पर इस अजगर को कौन समझाए?

भोजन मानव की प्राथमिक आवश्यकता हैं, मानव ही क्यों दुनिया के सभी सजीव की प्रथम आवश्यकता है। सभी जानवर आहार की जरूरत पूरी करने के लिए ही कशमकश में लगे रहते हैं। ये भी कहाँ जाता है कि हद से ज्यादा नहीं खाना चाहिए वरना शरीर बीमारियों का घर हो जाता है पर ये बात किसी इंसान को बताया जा सकता है पर किसी जानवर को कैसे समझाए! दरअसल उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के सिहारी गाँव से वन विभाग ने एक ऐसे अजगर को बचाया जिसने किसी बड़े जानवर को खा लिया था, जिसके कारण वह हिलने में असमर्थ था।अजगर को सुरक्षित पास के जंगल में छोड़ दिया Forest officers rescue python in UP’s Rampur pic.twitter.com/lZ2hq5cGSg — The Times Of India (@timesofindia) September 28, 2020 प्रभागीय वनाधिकारी राजीव कुमार ने बताया “हमारी टीम रामपुर जिले के सिहारी गाँव में एक अजगर मिलने की सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुँची। “ऐसा लग रहा था कि उसने एक बड़ी बकरी खा ली है, जिसकी वजह से वह हिल नहीं पा रहा था। स्थानीय लोग शुरू में डर गए थे। […]