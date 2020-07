वाह! चांदनी चौक ऐसा खुबसूरत होगा कभी सोचा था?

रोड पर सिर्फ पैदल चलनेवाले लोग ही दिखेंगे

लाल किले के सामने चांदनी चौक मार्केटवाले जिस रोड पर आपको हमेशा ट्राफिक जाम दिखता था, उसका नजारा अब एकदम बदल गया है। फोटो में देखेंगे तो पहचान भी नहीं सकेंगे कि यह वही चांदनी चौक है। हम आपको चांदनी चौक के नए लुक की कई फोटो यहां दिखा रहे हैं। अब आप खुद ही देखें कि चांदनी चौक कितना बदल गया है। लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक लगभग 1300 मीटर के अंतर तक रोड रीडेवलप करना है। उसमें से लाल किले से भाई मतिदास चौक (450 मीटर) तक के रोड का कार्य पूर्ण हो गया है। भाई मतिदास चौक से आगे फतेहपुरी मस्जिद तक रीडेवलपमेन्ट का कार्य सितम्बर तक पूर्ण करने की डेडलाइन तय की गई है। जिसका खर्च बढक़र 90 करोड़ रुपए हो गया है।

सितम्बर से चांदनी चौक रोड पर गाडिय़ों की आवाज और धुएं पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। रोड पर सिर्फ पैदल चलनेवाले लोग ही दिखेंगे। रोड के बीचों बीच एक-दो पैडल रिक्शा पर बैठे वृद्घ और महिला दिख सकते हैं, किंतु किसी भी प्रकार का मोटराइज्ड व्हिकल को यहां लाने की स्वीकृति नहीं होगी।

यदि कोई स्कूटर, मोटर सायकल अथवा कार लेकर चांदनी चौक रोड पर आएगा तो नए मोटर व्हिकल एक्ट अंतर्गत 20 हजार रुपए तक का दंड देना पड़ सकता है। पहली बार दंड 500 रुपए और दूसरी बार दोषी पाने पर 15 हजार रुपए का दंड दिया जाएगा।

चांदनी चौक में टोकियो जैसी रेड लाइट सिस्टम होगी। हर 30 सेकन्ड में लाइट रेड होगी। इस दौरान पैदल यात्री किसी भी दिशा में सडक़ पार कर सकेंगे। चांदनी चौक में पहले की तरह अब सडक़ पर वाहनों का शोरगुल नहीं सुनाई देगा।

What a transformation!Difficult to believe that Delhi’s Chandni Chowk looks like this now..entire wide road for pedestrians only!!#chandnichowk pic.twitter.com/RWFl3JRb3D

— M.S.Bhatia,IPS (@MSBhatiaIPS) July 26, 2020