श्रमिक ट्रेन के यात्रियों ने बाढ़ प्रभावितों को दिया अपना भोजन, देखें वीडियो

कोरोना वायरस की वजह से राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधों के कारण फंसे श्रमिकों की एक विशेष ट्रेन गत रोज बिहार के बेगुसराय के एक छोटे-से गांव में थोड़ी देर के लिए रुकी थी। बड़ी संख्या में वहां के स्थानीय लोगों द्वारा भोजन की पेशकश करने पर ट्रेन के यात्री अभिभूत हो गए थे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री झोरामथांगा ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है। उन्होंने ट्विट किया है कि प्रेम से ओतप्रोत होने पर भारत बहुत ही खूबसूरत दिखता है।

Few days after stranded Mizos offers their food to flood-affected victims on their way back, a brief halt of their #ShramikSpecialTrain at #Begusarai Bihar witnessed good #Samaritans offering them food in return! Goodness for goodness. #India is beautiful when flooded with #Love pic.twitter.com/6aPs3BQoc1

बता दें कि तीन दिन पहले एक वीडियो क्लिप मिजोरम के मुख्यमंत्री द्वारा शेयर किया गया। जिसमें बैंग्लोर में फंसे मिजोरम के लोग ट्रेन से वापस लौट रहे थे। जहां वे आसाम में बाढ़ से प्रभावित लोगों को अपना भोजन दे रहे थे। यह वीडियो श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बैठे किसी एक यात्री ने बनाया था। उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और लोगों ने प्रवासियों की काफी प्रशंसा की थी।

पिछले कुछ दिनों से नॉर्थ इस्ट के कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस दौरान बाढ़ पीडि़त गरीब लोगों के सामने खाने-पीने का संक ट पैदा हुआ है। इन लोगों तक सरकारी मदद पहुंच नहीं पाई थी। ऐसे में ये लोग कई दिनों से भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में बाढ़ प्रभावित विस्तारों से गुजर रही ट्रेन के यात्री खिडक़ी से कुछ फेंकते नजर आ रहे हैं। ट्रेन के बाहर खड़े कुछ लोग उसे लेने लग जाते हैं।

The following viral WhatsApp video is all about stranded Mizos on their way from Bangalore sharing their eatables along the railway track for flood affected people on their way to #Mizoram and, it just made my day!

Romans 13:8

Owe no man any thing, but to love one another.#Love pic.twitter.com/0ZqB4d0DBr

— Zoramthanga (@ZoramthangaCM) May 28, 2020