घर भेजने की मांग पर आक्रामक हुए मजदूर, देश में जगह-जगह हंगामा और तोड़फोड़

नई दिल्ली (ईएमएस)। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए मजदूरों के पलायन की कई तस्वीरें और वीडियो इतने दिनों में आप देख रहे है। इस बीच घर जाते कई मजदूर हादसों का भी शिकार हुए हैं, जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने बॉर्डर सील कर दिए हैं मजदूरों के पैदल, साइकिल, बाइक या ट्रकों पर बैठकर जाने पर रोक लगा दी है। इसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में मजदूरों ने रविवार को जमकर हंगामा काटा है।

उत्तरप्रदेश के सहारनपुर में प्रवासी मजदूरों ने खूब हंगामाकर सहारनपुर-अंबाला हाइवे पर जाम लगा दिया। पुलिस-प्रशासन के अधिकारी उन्हें समझाते रहे मगर प्रवासी मजदूर हाइवे से नहीं हटे। इसके बाद कमिश्नर, डीएम, एसएसपी मौके पर पहुंचे और उनकी मांगों को सुना। सभी अपने-अपने घर बिहार भेजने मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद अधिकारियों ने रोडवेज की बसें मंगाकर इन्हें इनके-इनके घरों के लिए रवाना कर दिया।

#WATCH Migrant workers break police barricades at Uttar Pradesh-Madhya Pradesh border in Chakghat area of Rewa to enter into Uttar Pradesh. pic.twitter.com/GeerWaWzem

— ANI (@ANI) May 17, 2020