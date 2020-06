‘सुरेन्द्र सिंहजी के हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाऊंगी!’ : स्मृति ईरानी

अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी पूर्व ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या, अमेठी पहुंच स्मृति दे दिया कंधा

अमेठी (ईएमएस)। अमेठी से नवनिर्वाचित सांसद स्मृति ईरानी के करीबी माने जाने वाले बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या की सूचना मिलने के बाद स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची और श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ ही परम्पराओं को तोड़ते हुए न सिर्फ शवयात्रा में शामिल हुईं बल्कि उन्होंने शव को कंधा भी दिया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घण्टे के भीतर घटना के खुलासे के सख्त निर्देष दिए हैं।

वहीं अमेठी पहुंच कर स्मृति ईरानी ने अपने बयान में कहा कि मैंने सुरेन्द्र सिंहजी के परिवार के समक्ष सौगंध खाई है कि जिसने उन पर गोली चलाई और जिसने गोली चलाने का आदेश दिया, उन दोषियों को फांसी की सजा दिलवाऊंगी, भले इसके लिये मुझे सर्वोच्च अदालत की शरण ही क्यों न लेनी पड़े।

Smriti Irani, BJP MP from Amethi: I've taken an oath before Surendra Singh ji's (ex-village head Barauli who was shot dead y'day) family, the one who fired & the one who ordered it, even if I have to go SC to get the culprits a death sentence, we will knock the doors of the court pic.twitter.com/eyvEi4mmeU — ANI UP (@ANINewsUP) May 26, 2019

मृतक की पत्नी रुक्मणी सिंह ने कहा कि स्मृति ईरानी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वे उनके बच्चों की अपने बच्चों की तरह देखभाल करेंगी। उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक लड़ाई थी और उनके पति ने स्मृतिजी को जीताने के लिये काफी मेहनत की।

इससे पहले राज्य के अपर पुलिस अधीक्षक दया राम ने बताया कि बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान स्थानीय भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह को शनिवार रात करीब 11.30 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है।

उधर, अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को शिकस्त देने वाली स्मृति ईरानी दोपहर बाद बरौलिया गांव पहुंचीं और सुरेन्द्र सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुईं। स्मृति ईरानी ने सुरेन्द्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढाये, उनके पैर छूकर प्रणाम किया। इस दौरान वह काफी भावुक हो गयीं। उन्होंने सिंह के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। इससे पहले वह सिंह के परिवार वालों से मिलीं और उन्हें ढाढस बंधाया।

#WATCH BJP MP from Amethi, Smriti Irani lends a shoulder to mortal remains of Surendra Singh, ex-village head of Barauli, Amethi, who was shot dead last night. pic.twitter.com/jQWV9s2ZwY — ANI (@ANI) May 26, 2019

इस बीच, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा है कि हमें पुरानी रंजिश का पता चला है। हम ये भी पता कर रहे हैं कि कहीं कोई राजनीतिक दुश्मनी तो नहीं थी। यूपी पुलिस की टीमें सघन जांच कर रही हैं। अब तक हमने सात लोगों को हिरासत में लिया है। हमें इलेक्ट्रानिक सर्विलांस से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगले 12 घंटे में हम हत्या की वजह का पता कर लेंगे। सभी संभावित पहलुओं को देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता की मौत अत्यंत दुखद है। वह परिश्रमी कार्यकर्ता थे। भले ही हत्यारे जमीन के भीतर क्यों ना छिपे हों, उन्हें पकड लिया जाएगा। इस घटना से पूरी अमेठी दुखी है।

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। हत्यारों के खिलाफ कडी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रदेश के राज्य मंत्री एवं अमेठी के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा भी पूर्व प्रधान के घर पहुंच गये हैं। उन्होंने कहा कि हत्यारों के खिलाफ कडी से कडी कार्रवाई की जाएगी। रजा ने बताया कि सिंह की हत्या उस समय हुई, जब वह सो रहे थे। यह अत्यंत जघन्य घटना है।

उधर, सुरेन्द्र सिंह के बेटे अभय सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि कुछ कांग्रेस समर्थक असामाजिक तत्वों को अमेठी में भाजपा की जीत रास नहीं आयी। सुरेन्द्र सिंह की हत्या पर भाजपा के अमेठी लोकसभा क्षेत्र के संयोजक राजेश अग्रहरि ने कहा कि कांग्रेस की हताशा और घटना के हालात को देखते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद से कांग्रेस में हताशा है इसलिए घटना की गहन जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

Son of Surendra Singh, ex-village head of Barauli, Amethi who was shot dead y’day: My father was a close aide of Smriti Irani&used to campaign 24/7. After she became MP, Vijay Yatra was carried out. I think some Congress supporters didn’t like it,we have suspicions on some people pic.twitter.com/JKeWj2RsMo — ANI UP (@ANINewsUP) May 26, 2019

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि इस घटना के राजनैतिक हत्या होने से इंकार नहीं किया जा सकता। सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। सुरेन्द्र सिंह पूर्व प्रधान रहे हैं इसलिए यह पुरानी रंजिश का मामला भी हो सकता है। लोक सभा चुनाव के दौरान जूता वितरण प्रकरण में सुरेंद्र सिंह काफी चर्चा में रहे थे। उन्हें स्मृति ईरानी का करीबी माना जाता था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी पर बरौलिया गांव के लोगों को जूते बांटने का आरोप लगाते हुए इसे अमेठी के लोगों का अपमान बताया था। बरौलिया गांव को पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था।