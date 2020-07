ऐसा कौन करता है भाई! कामवाली ने पगार मांगा तो मालिक ने कुत्ता छोड़ दिया!

पैसे देने के एवज में शारीरिक संबंध की भी मांग की, हुई पुलिस शिकायत

कोरोना महामारी के बीच, दिल्ली में एक अजीब मामला प्रकाश में आया है। जहां एक कामवाली बाई ने अपने मालिक से अपने बाकी पगार की मांग की, लेकिन उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। मामला तब ज्यादा बीचका जब फिर से बाई के पगार मांगने पर मालिक ने उस पर कथित रूप से कुत्ते से हमला करवा दिया। बाई ने मालिक के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि उसके मालिक ने शारीरिक संबंध की भी मांग की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रहते रजनी सिंह ने सपना को अपने घर की देख भाल के लिए रखा था। परंतु पिछले कुछ समय से सपना का पगार बकाया था। सपना ने कई बार रजनी सिंह से वेतन की मांग की लेकिन मालिक सपना को भुगतान करने से हिचक रहे थे। रजनी सिंह सपना को बार-बार फोन करता था, लेकिन सपना कोरोना की वजह से रजनी सिंह के पास जाने से बच रही थी।

11 जून को सपना अपना वेतन लेने के लिए रजनी सिंह के घर गई। सपना ने आरोप लगाया कि, मालिक से पैसे मांगने पर उसने शारीरिक संबंध बनाने की मांग की, जिसे सपना ने नकार दिया और रजनी सिंह से पैसे की मांग की। जिस से गुस्से में आकर रजनी सिंह ने सपना पर अपना कुत्ता छोड़ दिया। रजनी के कुत्ते के हमले से सपना को मुंह और गर्दन पर चोटें आईं। सपना ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद, पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

.@SwatiJaiHind .@DCWDelhi can u plz look into a case of extreme n life threatening brutalities caused to a women employee 4 asking her dues for d duration c worked? I need help to get her justice. .@BDUTT .@TheRahulMehra .@sagarikaghose .@_sabanaqvi .@ravishndtv .@SanjayAzadSln pic.twitter.com/GbMbuwPbQG

— Adv. Somnath Bharti (@attorneybharti) July 6, 2020