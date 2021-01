जब पीएम मोदी ने चैलेंज किया स्वीकार, शहर के नाम संग बताया तस्वीर का सही सोर्स

नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक यूजर के अनूठे चैलेंज को स्वीकार करते हुए शहर के नाम के साथ तस्वीर का सही सोर्स भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी का यह ट्वीट वायरल हो गया। 6.48 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोवर्स के साथ ट्विटर पर दुनिया के सबसे प्रभावी और लोकप्रिय नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमूमन कई बार सामान्य यूजर्स या हैंडल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देकर उन्हें चौंका देते हैं। दरअसल, लॉस्ट टेंपल्स नामक एक ट्विटर अकाउंट ने शुक्रवार को एक तस्वीर शेयर की। जिसमें घाट के किनारे मंदिर दिख रहे हैं। गंगा आरती भी हो रही है। यूजर ने इस तस्वीर के कैप्शन में प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन के संबंधित शहर के बारे में लिखे गए शब्दों का जिक्र करते हुए कहा, “इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दें, तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है।” क्या आप उस महान शहर को पहचान सकते हैं?

I surely can. 🙂

Had shared this picture a few years ago.

This is Kashi's Ratneshwar Mahadev Temple, in its full glory. https://t.co/xp3u9iF1rH https://t.co/7NkPccOeYj

— Narendra Modi (@narendramodi) January 15, 2021