दलित युवक ने बाइक को छू लिया तो उसके साथ हुई इतनी बर्बरता

भीड़ ने एक व्यक्ति को निर्वस्त्र कर दिया ऊंच-नीच का भेदभाव करना यह कानूनी अपराध है, किंतु कानून से डरे बिना कई लोग अभी भी ऊंच-नीच का भेदभाव कर कर रहे हैं। कई बार इस तरह की भेदभाव की घटना हमें देखने या सुनने को मिलती है। वर्तमान में ही कर्णाटक में एक ऐसी ही भेदभाव करने की घटना सामने आई है। कर्णाटक के विजयपुरा में एक दलित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों को भीड़ द्वारा निर्दयता से पीटने की घटना सामने आई है। शनिवार को यहां आक्रोशित भीड़ ने एक व्यक्ति को निर्वस्त्र कर दिया और उसके परिवारवालों की भी पिटाई की। पुलिस ने कहा कि लोगों की भीड़ ने इन सभी को बहुत पीटा है। इसकी वजह सिर्फ यह थी कि वह ऊंची जाति से संबंध रखनेवाले एक व्यक्ति की बाइक को छू लिया था। #MobLynching A dalit man assaulted for allegedly touching a scooter belonging to an upper caste man. FIR registered in local police station in #karnataka #India FIR and complaint copy in the thread, @KiranParashar21#DalitLivesMatterpic.twitter.com/pWVLhgTSc2 — The Dalit Voice (@ambedkariteIND) July 19, 2020 […]