बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रास्ते के बीच बैठ हनुमान चालिसा का पाठ किया

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच सियासी घमासान अब धार्मिक रंग ले रहा है। मंगलवार को हावड़ा के बलियाखाल के पास भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश और प्रियंका शर्मा के नेतृत्व में सड़क पर सैकड़ों लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। भाजपा के हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण घंटो तक रास्ता बंद था।

#WATCH WB: Bharatiya Janata Yuva Morcha recite Hanuman Chalisa near Bally Khal in Howrah. OP Singh, BJYM Pres, Howrah says, "GT Road is blocked to offer Friday namaz. Patients die,people can't reach office on time.Recitation continues till Friday Namaz like that is offered (25.6) pic.twitter.com/BscHgYJt2C

— ANI (@ANI) June 26, 2019