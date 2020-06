पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में लगी आग

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार इलाके के सरकारी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड विभाग में आज यानी गुरुवार सुबह आग लगने से तत्काल मरीजों को सुरक्षित निकाला गया।

West Bengal: Fire breaks out at Mother & Child Care Unit of the Government Medical College & Hospital, in Cooch Behar. Three fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/LSMd6lStJ3

— ANI (@ANI) August 29, 2019