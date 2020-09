मुंबई: रेस्त्रां में घुसी कार, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

मुंबई (ईएमएस)। दक्षिण मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट एरिया में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जनता कैफे रेस्त्रां में घुस गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। At least 3 people were killed and and other 4 were seriously injured in a horrific accident which took place at #Crawfordmarket in #Mumbai pic.twitter.com/i6MqwgqVvy — Hema Singh (@hemasingh123771) August 31, 2020 इस भीषण हादसे में मरने वाले चार लोगों में तीन महिलाएं शामिल हैं। घायलों की स्थिति के बारे में पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। घटनास्थल पुलिस पहुंच गई है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अपुष्ट खबरों के अनुसार कार चालक ने कथित रूप से शराब पी रखी थी और उसने दो महिलाओं को टक्कर मारी जिसके बाद महिलाएं कार के बोनेट पर गिर गईं और कार चालक उनको घसीटते हुए इस रेस्टोरेंटर के यहां आकर टकराया। पुलिस ने कार चालक को डिटेन कर जांच शुरु की है। Major accident at Crawford […]