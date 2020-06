हम 24 घंटे काम करते हैं किंतु वेतन 12 घंटे का ही मिलता है, देखें पुलिसकर्मी का वीडियो

दिल्ली के समीप ग्रेटर नोएडा में एक आवास में रहनेवाले निवासियों और पुलिसवालों के बीच तू तू- मैं मैं हुई थी। वहां एक कोरोना पॉजिटीव रोगी मिला था, जिसके कारण पुलिस ने पूरी सोसायटी को सील कर दिया। इस बात पर लोगों ने विरोध करना शुरु कर दिया कि पूरी सोसायटी को सील करने के बजाय, जिस टावर में पॉजिटीव रोगी मिले हैं सिर्फ उसे ही सील किया जाए। सुपरटेक इको विलेज सोसायटी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि लोग पूरी सोसायटी को सील करने की बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और रेसीडेन्सियल कॉम्पलेक्स के गेट के बाहर खड़ी पुलिस उसे समझाने का प्रयास कर रही है।

#GreaterNoida residents objecting the sealing of whole society as the case came from one tower only. Residents says, they have to go to work as the offices are opened. The police, however later managed to pacify.#coronacases #sealed pic.twitter.com/hqcNLE0BnP

— alok singh (@AlokReporter) May 26, 2020