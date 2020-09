हम शुरु से कांग्रेसी थे, लेकिन सपोर्ट मिला अमित शाह जी का : कंगना की मां आशा रनौत

हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन हमारा साथ दिया अमित शाह और प्रधानमंत्री ने – आशा रनौत मुम्बई (ईएमएस)। कंगना की मां आशा रनौत ने कहा है कि उन्‍हें अपनी बेटी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन हमारा साथ दिया अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्‍होंने हमारी बेटी को सुरक्षा दी। कंगना की मां आशा रनौत ने कहा, ‘पूरे भारत की जनता की दुआएं कंगना के साथ हैं। मेरी बेटी पर मुझे गर्व है कि वह हमेशा सच्‍चाई के साथ खड़ी रहती है। हम केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्‍होंने मेरी बेटी को सुरक्षा दी। अमित शाह जी का कंगना को सुरक्षा देने के लिए धन्‍यवाद, यदि उसे सुरक्षा नहीं दी जाती तो पता नहीं उसके साथ क्‍या होता। ‘ “our family was associated with Congress party since the beginning. Despite knowing this fact, Home Minister Amit Shah has provided security cover to my daughter- #asharanaut@KanganaTeam #KanganaRanaut #KanganaVsUddhav #ISupportKanganaRanaut #justiceforkangana #Marathavsshivsena pic.twitter.com/7aCN2CmJhF — Indian Army 🇮🇳 (@kailash4nation) September 10, 2020 कंगना की मां ने […]