भारत के गांवों ने किया कोरोना का डटकर मुकाबला, करेंगे दुनिया में जयजयकार

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज 50,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण रोजगार योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लॉन्चिंग किया। इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान अपने गांव में वापस लौटे लाखों मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। इस लॉन्चिंग के दौरान पांच राज्यों बिहार, युपी, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे।

पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आज जब बिहार के लोगों के साथ बात कर रहा हूं तब गर्व होता है कि लद्दाख मोर्चे पर पराक्रम दिखानेवाले जवान बिहार के हैं। उन पर हर बिहारी को गर्व होना चाहिए। शहीद जवानों के परिवारवालों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके और सेना के साथ है।

