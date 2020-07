Video : नेताजी के बेटे को बिना मास्क घूमने पर टोका तो पुलिस से‌ भिड़ गया!

यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक भाजपा नेता के परिवार का एक सदस्य मास्क नहीं पहना था और हॉटस्पॉट विस्तार में घूम रहा था। जिससे पुलिस के टोकने पर पुलिसकर्मियों पर ही टूट पड़ा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार पुलिसकर्मियों के साथ सुंदरपुर चौकी के प्रभारी हॉटस्पॉट की घेराबंदी कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार साथियों के साथ जिला पंचायत सदस्य का बेटा विकास पटेल पहुंच गया। भाजपा नेता के बेटे को मास्क बिना हॉटस्पॉट विस्तार में घूमने से रोका तो वह पुलिस के साथ ही भिड़ गया। थोड़ी देर में सुरेन्द्र पटेल और उसका भाई बिंदु पटेल भी वहां पहुंच गया। उसके बाद सभी ने मिलकर पुलिस के साथ मारपीट करना शुरु कर दिया।

मारपीट की खबर से अफरातफरी मच गई। पुलिस थाने के इन्स्पेक्टर के साथ फोर्स के अलावा एसपी सिटी विकासचंद्र त्रिपाठी और सीओ भेलुपुर प्रीति त्रिपाठी भी पहुंची। सुंदरपुर चौकी के प्रभारी ने पांच नामी लोगों सुरेन्द्र पटेल, भाई बिंदु पटेल, बेटा विकास पटेल, सगा भाई संतोष पटेल और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। उसके बाद भाजपा जिला पंचायत के सदस्य सुरेन्द्र पटेल और उसके भतीजे बिंदु पटेल की गिरफ्तारी की गई।

In Varanasi, a BJP Zila Panchayat member Surendra Patel and his family members allegedly thrashed cops on duty last night in Sunderpur area. This after an argument over police stopping Patel’s son roaming in hotspot area without mask. @Uppolice pic.twitter.com/iB2MByZVnF

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 4, 2020