लॉकडाउन उल्लंघन पर युवक को सपना चौधरी के गाने पर नाचने की सजा, वीडियो हुआ वायरल

इटावा (ईएमएस)। कोरोना वायरस ने देश भर में हाहाकार मचा दिया है।इस लेकर देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। इसी क्रम में जनपद इटावा में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में पकड़े गए युवक को नया शहर चौकी इंचार्ज ने सबक सिखाने के लिए चौकी में नाचने की सजा सुनाई। इसी बीच किसी ने चौकी में युवक के नाचने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं बिना किसी लिखा पढ़ी के युवक को छोड़ भी दिया गया।इसके बाद एसएसपी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया।

This is a police outpost in Uttar Pradesh.@etawahpolice say they have suspended the cop for making this man perform this. pic.twitter.com/wnANIePhrU

— Omar Rashid (@omar7rashid) May 3, 2020