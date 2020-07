Video : आसाम के विधायक ने बाढ़ के पानी में उतरकर लोगों को बचाया, हो रही प्रशंसा

24 जिले के 2015 गांवों में 13 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं

हमारे देश में कुछ नेता ऐसे होते हैं, जो राजनीति की तुलना में कहीं अधिक मानवता को प्रधानता देते हैं। आसाम के विधायक मृणाल सैकिया भी उन्हीं में से एक नेता हैं। सामान्य नागरिकों का नेता होने के नाते वह बाढ़ के पानी में उतरें और लोगों की जान बचा रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफ हो रही है।

वर्तमान में आसाम में मूसलाधार बारिश हो रही है। जिसके कारण अधिकतर गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के कारण 24 जिले के 2015 गांवों के 13 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

Flood is creating havoc in my constituency..we have been rescuing stranded people from interior places. pic.twitter.com/pNqOTKYuS5

इस बीच सोशल मीडिया पर सैकिया का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वो बाढ़ के पानी में उतरकर लोगों को बचाते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह वीडियो विधायक के विधानसभा क्षेत्र खुमताई का है। वीडियो को देखनेवाला हर व्यक्ति यही कह रहा है कि नेता हो तो ऐसा हो।

सैकिया द्वारा ट्विटर पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि बाढ़ ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में तबाही मचाई है। हम आंतरिक विस्तारों में फंसे लोगों को बचा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश और आसाम में भीषण बाढ़ की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लोगों के लिए खतरनाक बन चुका है। सच में, जिस क्षेत्र में इस प्रकार के जांबाज नेता हों, वहां की जनता हरेक मुसीबत को पार कर सकती है।

This is what politicians should do.. People voted for you and when it’s time you should pay it back.. I hope This will encourage your fellow politicians to follow the suit. Thank you sir.. Great work..

— sujan sen (@sujnsen) July 12, 2020