वीरू बसंती को पाने टंकी पर चढ़ा था, ये भाईसाब पत्नी से मुक्ति पाने टावर पर चढ़े!

आप सभी ने मशहूर फिल्म शोले तो देखी ही होगी। जहां एक सीन में वीरू अपनी बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और बसंती से अपनी शादी की बात करता है। कुछ ऐसा ही एक किस्सा मुरादाबाद के पखवाड़ा इलाके में हुआ। हालांकि पूरी कहानी में एक हल्का-सा ट्विस्ट है।

पत्नी से तंग आकर पति चढ़ा मोबाइल टॉवर पर

दरअसल, मुरादाबाद में पखवाड़ा इलाके में एक युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। टॉवर पर चढ़ कर युवक वहां से कूद जाने की धमकियां देने लगा, जिससे वहां पर काफी लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी।

युवक अपनी पत्नी से रोज होने वाले झगड़ों से परेशान था। युवक ने कहा कि वह अपनी पत्नी से परेशान हो चुका है। उसकी पत्नी उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भेजना चाहती है। पुलिस भी मेरी सहायता नहीं कर रही।

मौजूद लोगों ने फोन करके पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को नीचे उतारा था।

आइए देखते हैं इनको इस वीडियो में :-

A man in Uttar Pradesh’s Moradabad climbed a mobile tower after an argument with his wife. Police rushed to the spot and convinced him to climb down. Watch full report for more pic.twitter.com/G4X0Iuskhm

— Hindustan Times (@htTweets) September 27, 2020