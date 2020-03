इटावा में राजधानी ऐक्सप्रेस से भिड़ने के कारण 4 लोगों की हुई मौत, 6 गंभीर रूप से घायल

उत्तर प्रदेश के इटावा में आज सुबह 4 यात्रियों की राजधानी एक्सप्रेस के नीचे आने से जान चली गई। यह घटना बलराई स्टेशन पर हुई। हादसे में चार लोग मारे गए और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल छह लोगों को नजदीक के सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारों मृतक कोशाम्बी के निवासी थे और सूरत जा रहे थे। ट्रेन रुकने पर वे गर्मी की वजह से नीचे ट्रैक पर बैठ गए।

Etawah: 4 persons killed & 6 injured after being hit by Kanpur-Delhi Rajdhani Express today morning at Balrai station on Delhi-Howrah rail route. Those injured have been taken to a nearby hospital. More details awaited.

— ANI UP (@ANINewsUP) June 10, 2019