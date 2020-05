उत्तराखंड : जंगलों में लगी आग से खतरे में पड़े कई वन्यजीव

वर्ष 2020 में घट रही घटनाओ को देखते हुए लगता है कि ये साल ख़त्म होने के पहले कही दुनिया ही ना ख़त्म हो जाए। सालभर बहुत सारी आपदाओं के बाद जहाँ विश्व और भारत कोरोना के कहर को झेल रहा है वही पिछले चार दिनों से उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के जंगल में लगी आग तेज़ी से फैल रही है। अब तक राज्य ने 46 आग होने कीजानकारी दी है जिसने 71 हेक्टेयर वन भूमि और इसके वन्य जीवन को प्रभावित किया है।

पहाड़ी राज्य में 38,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हैं – जो ब्रह्म कमल से लेकर प्रसिद्ध पौराणिक संजीवनी बूटी तक 1145 पौधों की प्रजातियों का घर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड में लगे जंगली आग की वजह से कम से कम 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। कुमाऊं क्षेत्र 21 आग की घटनाओं के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। जबकि, गढ़वाल क्षेत्र में 16 आग की घटनाएँ हुई हैं।

ऐसे इस प्राकृतिक आपदा के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की झूठी जानकारी या गलत सन्देश ना फैलने लगे इसके लिए फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने ट्विट करके एक जानकारी साझा की है।.

Forest fires are a natural phenomenon that rejuvenates the forest & they happen every year..as per my research, this year #forestfires have been relatively low in #Uttarakhand so far..pls don’t compare them to Australia & the Amazon & spread panic 🙏🏽#PrayForUttarakhand #FakeNews pic.twitter.com/F5oHGnit3D

— Randeep Hooda (@RandeepHooda) May 27, 2020